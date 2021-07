UFFICIALE - Un giovane cambia squadra: il Napoli lo cede in prestito in Serie B (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, il "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante." Sarà un anno di prestito secco e si cercherà di tornare a Napoli con maggiore esperienza e forza. Per Alessio Zerbin, dopo esser passato a Cesena nel 2019 e alla Pro Vercelli nel 2020, è il terzo prestito da quando è arrivato al Napoli. Ancora ferme a 0 le presenze con la società azzurra mentre 8 sono i goal siglati in giro per l'Italia. Sarà un ulteriore banco di prova per l'attaccante originario di Novara, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, il "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcioper l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante." Sarà un anno disecco e si cercherà di tornare acon maggiore esperienza e forza. Per Alessio Zerbin, dopo esser passato a Cesena nel 2019 e alla Pro Vercelli nel 2020, è il terzoda quando è arrivato al. Ancora ferme a 0 le presenze con la società azzurra mentre 8 sono i goal siglati in giro per l'Italia. Sarà un ulteriore banco di prova per l'attaccante originario di Novara, ...

