Traffico Roma del 28-07-2021 ore 08 | 00

(Di mercoledì 28 luglio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione in studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità è ilnon ci sono particolari problemi al momento sulla rete viaria cittadina escludiamo i rallentamenti legati all’inizio delle attività lavorative sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con possibili cose in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina code sulla diramazioneSud a Torrenova il raccordo anulare tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti sino alla tangenziale est sulla ...

LuceverdeBentrovati dalla redazione in studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità è ilnon ci sono particolari problemi al momento sulla rete ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, AD ... PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEACIVITA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL'...A Catania, proprio ieri, è stata inaugurata la stazione Cibali della metropolitana. Un’ulteriore tessera di un mosaico che si sta costruendo molto bene, e che sarebbe degno della Cappella Palatina, se ...Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di mercoledì 28 luglio. Da segnalare sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 0) traffico intenso lungo il tratto tra Genova Pegli e ...