Torna la 24 ore di calcio non - stop sul nuovo campo a Lugo

Dopo due anni di sosta forzata, il primo dovuto ai lavori di rifacimento del campo di gioco e il secondo per le ben note limitazioni legate alla pandemia da Covid, Torna da venerdì 30 luglio a Lugo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna ore Variante Delta, in Israele una nuova ondata di contagi: verso la terza dose agli over 60. Usa, iniezione a tutti i federali L'incubo torna a metà estate - nel pieno delle Olimpiadi - e parte dall'Asia dove, salvo una manciata di casi virtuosi, la pandemia non dà tregua. A Tokyo si registrano 2.848 nuovi casi in 24 ore, il ...

A Ventimiglia teatro con Giuseppe Cederna Lo spettacolo è preceduto alle ore 18,30 da VIA Incontri e racconti lungo la via Iulia Augusta: ... La narrazione non segue più il tempo che procede lineare in avanti ma un tempo che gira, torna ...

Carige, torna in Borsa dopo due anni: per il mercato vale 477mln Il Sole 24 ORE Il teatro Butera restituito alla fruizione della comunità bagherese Le associazioni che hanno stipulato il Patto di collaborazione per la gestione del teatro Butera si sono ritrovate nello spazio culturale ubicato all’interno del cortile del Palazzo di Città per ...

La prima telefonata fra Italia e Usa fu emozionante come un film da Oscar Ci sono storie così belle che sembra di entrare in un film di Tornatore. Uno di quelli belli che ti commuovono e poi vincono l’Oscar. Come la storia della prima telefonata in intercontinentale fra Ita ...

