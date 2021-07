Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia finita? il gesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Pare proprio di sì. Negli ultimi giorni si vociferava già che ci fosse un po' di maretta in corso, ma un gesto delle ultime ore messo a segno dall'influencer sembra confermare la rottura. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: amicizia finita L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è nata qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip. I due sembravano davvero ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 luglio 2021)hanno litigato? Pare proprio di sì. Negli ultimi giorni si vociferava già che ci fosse un po' di maretta in corso, ma undelle ultime ore messo a segno dall'influencer sembra confermare la rottura.L'traè nata qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip. I due sembravano davvero ...

