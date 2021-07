Tokyo 2020 volley maschile, Blengini: “Ogni partita sarà dura. Giannelli? Scelta ragionata” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Prima della partita ai miei giocatori ho detto che è fondamentale essere consapevoli che, in questa Olimpiade, Ogni partita sarà dura“. Queste le parole di Gianlorenzo Blengini dopo la vittoria della Nazionale maschile di volley contro il Giappone a Tokyo 2020. Una vittoria fondamentale per riportarsi sotto le prime della classe, e arrivare al meglio ad un altro match importantissimo, quello contro l’Iran, in programma venerdì 30 luglio alle 12.40 italiane. Contro i nipponici, si è sentito, e molto, il ritorno di Simone ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Prima dellaai miei giocatori ho detto che è fondamentale essere consapevoli che, in questa Olimpiade,“. Queste le parole di Gianlorenzodopo la vittoria della Nazionaledicontro il Giappone a. Una vittoria fondamentale per riportarsi sotto le prime della classe, e arrivare al meglio ad un altro match importantissimo, quello contro l’Iran, in programma venerdì 30 luglio alle 12.40 italiane. Contro i nipponici, si è sentito, e molto, il ritorno di Simone ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - misscharmy : RT @Eurosport_IT: Alice può sognare ?? ?????? L’italiana è ancora in corsa per il Bronzo nel judo femminile! ??FORZA!!! #Judo | #Tokyo2020 | #I… - valecortesii : Bellissima la finale maschile all around di Tokyo 2020 (purtroppo senza italiani), ma nessuno come lui agli anelli.… -