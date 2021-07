Tim | «Sky e Dazn hanno fatto l’asta | noi abbiamo vinto Con Sky non vogliamo rapporti»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Nontrattenere alcuna relazione con Sky”, dice Luigi Gubitosi godendosi l’ultimo miglio della fuga in solitaria di Tim verso la vittoria della grande partita “calcio” in Italia. L’amministratore delegato di Tim esulta a suo modo, dopo che l’Antitrust ha didato il via libera al ticket con, mandando al tappeto Sky. “Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo”, ha detto a Calcio e Finanza. Gubitosi dice anche un’altra cosa, che ben riassume la mossa strategica di Tim, che grazie all’accordo conha ditrasformato i diritti tv della Serie in uno straordinario volano ...

Advertising

napolista : Gubitosi a Calcio e Finanza: “Non è molto sportivo fare delle cause legali dopo aver perso. Il comunicato dell’Anti… - frailmari : Alla fine - anche grazie a questo articolo di @bennygiardina sul Sole24ore - sono riuscito a convincere mio padre a… - eire_dani : RT @CalcioFinanza: Gubitosi (ad Tim): «Non vogliamo nessuna relazione con Sky sul calcio» - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Gubitosi (ad Tim): «Non vogliamo nessuna relazione con Sky sul calcio» - IpaMatt : RT @CalcioFinanza: Gubitosi (ad Tim): «Non vogliamo nessuna relazione con Sky sul calcio» -

Ultime Notizie dalla rete : Tim Sky

Calcio e Finanza

... senza dover acquistare una SIM di. Il secondo nodo è quello legato alla disponibilità dell'applicazione sui diversi dispositivi. In particolare suQ, dove è stata rimossa, e dal set top box ......importante accordo conper portare i contenuti e le partite in diretta anche su TIMVISION . A inizio luglio AGCM aveva avviato un provvedimento su segnalazione di Fastweb, Vodafone, Wind Tre,...Positiva TIM che approfitta dei risultati trimestrali in linea con le attese e soprattutto dello scampato pericolo antitrust sull'offerta calcio con DAZN.Gubitosi a Calcio e Finanza: "Non è molto sportivo fare delle cause legali dopo aver perso. Il comunicato dell'Antitrust parla da solo" ...