Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sono sposati | bellissimi sul set

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un matrimonio che per un attimo ha sorpreso tutti, quello traDe, un matrimonio sul set per la coppia che insieme è un vero spettacolo. E’ stato l’ex ballerino ma che oggi è conduttore, a pubblicare per il primo lo scatto svelando cosa stava accadendo. Bellissimain abito da sposa, a parte per le infradito comodissime ai piedi ma per niente adatte al sì. Un abito bianco di tulle con una scollatura generosa, i capelli perfetti con l’acconciatura che magari avrà sistemato propri lui, lo sposo.De ...

Mara elenca poi una serie di personaggi lanciati dalla De Filippi, citando Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Emma Marrone, Kledi, Sangiovanni, Giulia Stabile etc etc., rimarcando che con i soli ...Un matrimonio che per un attimo ha sorpreso tutti, quello tra Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna, un matrimonio sul set per la coppia che insieme è un vero spettacolo. E' stato l'ex ballerino ma ...Stefano De Martino è davvero pieno di sorprese, il giovane non solo continua ad avanzare con la sua carriera in televisione che va.