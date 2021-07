Sindaco Colleferro | da noi nessun compound se deve ricevere rifiuti Roma

(Di mercoledì 28 luglio 2021)– “Abbiamo detto a Lazio Ambiente che non daremo mai un terreno del Comune diper realizzare undove arriveranno anche idi”. Lo ha detto ildi, Pierluigi Sanna, nel corso di una conferenza stampa indetta nel Palazzo della Città Metropolitana didal gruppo consiliare di centrosinistra Le Città della Metropoli. “Se si tratterà di un impianto che serve gli 8/9 Comuni che fanno parte del Consorzio ci ragioniamo, ma se il progetto è per un impianto che serve ai terreni non li ...

... minacciando di passare poi a quella di. In più, con la scomparsa di Roma dalla mappa ... insieme con ildi Fiumicino Esterino Montino e quello di Albano Massimiliano Borelli, milioni ...Le uniche due persone rimaste fuori sono le due ragazze di(legate al) che hanno deciso di rinunciare . Inoltre, 3 partecipanti destinati ad altri turni sono stati spostati al ...“Il territorio della provincia non può e non deve diventare il sito dove far ricadere un emergenza quale quella dei rifiuti di Roma, la cui gestione e risoluzione spetta ad un’amministrazione efficien ...LADISPOLI - Dal Circolo del Partito Democratico di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo: "Il territorio della pr ...