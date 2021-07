Patrizio Bianchi: "A settembre due terzi degli under18 saranno vaccinati" (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ne usciamo tornando a settembre tutti in presenza. Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista a Radio1, in cui segnala anche coloro che “stanno lavorando contro la scuola” Sull’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, Bianchi dice che “l?85 per cento degli insegnanti su base nazionale è vaccinato, ci sono delle differenze regionali ma contiamo di raggiungere l?85-90 per cento in tutto il paese. Nei prossimi giorni il Governo prenderà evidenza se servirà un ulteriore passaggio per un bisogno di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ne usciamo tornando atutti in presenza. Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione,, in un’intervista a Radio1, in cui segnala anche coloro che “stanno lavorando contro la scuola” Sull’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti,dice che “l?85 per centoinsegnanti su base nazionale è vaccinato, ci sono delle differenze regionali ma contiamo di raggiungere l?85-90 per cento in tutto il paese. Nei prossimi giorni il Governo prenderà evidenza se servirà un ulteriore passaggio per un bisogno di ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Ne usciamo come abbiamo stabilito, cioè tornando a settembre tutti in presenza. E’ questo l’ind… - HuffPostItalia : Patrizio Bianchi: 'a settembre due terzi degli under18 saranno vaccinati' - ilgiornale : Gli occhi sono puntati tutti su domani quando il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, presenterà alla Confer… - ZenatiDavide : Presidi chiedono vaccino obbligatorio. Green Pass per la scuola: A settembre si torna in classe in presenza. Quest… - ZenatiDavide : Covid, l’appello del ministro Bianchi a professori e studenti: “Vacciniamoci tutti” – Video: Il ministro dell’Istru… -