Odo van Maelcote: nella visione universale di Aristotele (Di mercoledì 28 luglio 2021) Odo van Maelcote è un matematico e scienziato belga, di quasi fine 1500 e prima parte 1600. Durante la formazione accademica a Douai, la guida del professore François d'Aguilon, fisico noto per l'opera Opticorum Libri Sex philosophis juxta ac mathematics utiles. Con il trattato scientifico sull'astrolabio, il successo del ricercatore belga, nella pubblicazione del 1607.

Odo van Maelcote: nella visione universale di Aristotele Odo van Maelcote è uno scienziato belga, di quasi fine 1500 e prima metà 1600. Il ricercatore sostiene il pensiero universale, di Aristotele.

Odo van Maelcote è uno scienziato belga, di quasi fine 1500 e prima metà 1600. Il ricercatore sostiene il pensiero universale, di Aristotele.