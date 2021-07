Oculus Quest 2: vendite sospese per casi sospetti di irritazione cutanea (Di mercoledì 28 luglio 2021) A quanto pare, alcune persone hanno accusato, nel corso degli ultimi mesi, problematiche di irritazioni cutanee non gravi ma, ad ogni modo, effettive, in seguito all'uso di Oculus Quest 2: Questo avrebbe portato Facebook a correre ai ripari sospendendo la vendita dei modelli attuali per effettuare le dovute verifiche e sostituzioni. Sostituzioni dovute anche, naturalmente, a chi il visore VR lo ha già e potrà usufruire, senza alcun costo aggiuntivo, di una nuova cover in silicone da applicare al dispositivo. Questo è quanto si legge nella comunicazione ufficiale sul sito del supporto clienti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) A quanto pare, alcune persone hanno accusato, nel corso degli ultimi mesi, problematiche di irritazioni cutanee non gravi ma, ad ogni modo, effettive, in seguito all'uso di2:o avrebbe portato Facebook a correre ai ripari sospendendo la vendita dei modelli attuali per effettuare le dovute verifiche e sostituzioni. Sostituzioni dovute anche, naturalmente, a chi il visore VR lo ha già e potrà usufruire, senza alcun costo aggiuntivo, di una nuova cover in silicone da applicare al dispositivo.o è quanto si legge nella comunicazione ufficiale sul sito del supporto clienti ...

