Niente sabato sera per Cattelan che scappa da Tú sí que Vales De Filippi & co al via il 18 settembre

(Di giovedì 29 luglio 2021)a Viale Mazzini Il “wow” era partito troppo presto. L’acclamazione entusiastica con la quale Alessandroaccoglieva la collocazione delper il suo nuovo show sulla tv pubblica si è rivelata prematura. Perchè Da Grande, lo show che segnerà il suo esordio su Rai1, non andrà in onda nella prestigiosata prefestiva. Il motivo è presto detto: Tú sí que. Lo show di Canale 5 partirà, infatti, il 18, nella stessain cui era previsto il debutto dell’ex conduttore di X Factor. Dopo l’annuncio in pompa magna ai ...

Advertising

Jimmy_Ludd : RT @ScientificGenre: Sabato rientro a lavoro dalle ferie. Oggi ho fatto il tampone è domani saprò il risultato. Niente impegnativa e soprat… - filippolarabo : RT @ScientificGenre: Sabato rientro a lavoro dalle ferie. Oggi ho fatto il tampone è domani saprò il risultato. Niente impegnativa e soprat… - mikasneck : sabato mattina devo partire e lo sapete cosa ho già preparato da portarmi? niente. zero. neanche una mutanda perch… - V94Valerio : RT @ScientificGenre: Sabato rientro a lavoro dalle ferie. Oggi ho fatto il tampone è domani saprò il risultato. Niente impegnativa e soprat… - MarcoCampa10 : RT @ScientificGenre: Sabato rientro a lavoro dalle ferie. Oggi ho fatto il tampone è domani saprò il risultato. Niente impegnativa e soprat… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente sabato

DavideMaggio.it

alle di è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto ... Ore 6.45 JUDO, CADE IL REGNO DI RINER: BATTUTO DA BASHAEVterzo oro olimpico per Teddy Riner ...alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 ... Ore 6.45 JUDO, CADE IL REGNO DI RINER: BATTUTO DA BASHAEVterzo oro olimpico per Teddy Riner nel ...I tifosi bianconeri, ma in generale tutti gli appassionati di calcio sognano di poter tornare sugli spalti ad inneggiare per le loro squadre del cuore. Gli Ultras dell’Ascoli in particolare sanno che ...Sabato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con protagonista Gianmarco Tamberi, che strappa il pass ...