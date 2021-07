Muore di Covid a 11 anni Aveva rara malattia | ma i genitori non erano vaccinati

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Palermo, 28 luglio 2021 - Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio in Spagna, la bambina di 11morta nell'ospedale Di Cristina di Palermo per i postumi di un'infezione da ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Il Covid è una bugia': guru del marketing, negazionista fino all'ultimo, muore per il virus - borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - daguannomassimo : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - Moreno01720679 : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore Covid

Avvenire

Ogni qualvolta ilspegne una vita - ha aggiunto - è una sconfitta per tutti. E non c'è consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità ...De Donno, assieme a Massimo Franchini, primario della Immunoematologia e Trasfusionale del Carlo Poma, aveva iniziato a trattare i pazienti affetti dache arrivano ormai stremati al Poma con la ..."La variante Delta del Covid è stata il colpo di grazia per la bimba, ha una elevata contagiosità, purtroppo e la piccola aveva già equlibrio precario".Ha lottato per molti giorni contro la variante Delta del Covid, ma alla fine non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale ...