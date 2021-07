Morto a 46 anni Joey Jordison, ex batterista degli Slipknot (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ Morto a 46 anni Joey Jordison , ex batterista del gruppo heavy metal statunitense Slipknot , che aveva fondato nel 1995 insieme al percussionista Shawn Crahan e al bassista Paul Gray, a sua volta... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’a 46, exdel gruppo heavy metal statunitense, che aveva fondato nel 1995 insieme al percussionista Shawn Crahan e al bassista Paul Gray, a sua volta...

Advertising

Corriere : Aveva 55 anni, si era convinto che il Covid fosse un’influenza che si può curare a casa, che il vaccino non fosse n… - Agenzia_Ansa : E' morto a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato, come confermano… - Adnkronos : #Musica, è morto Gianni Nazzaro, il cantante aveva 72 anni. - IJIT_jfl : RT @AlessandroCere7: Maxime Beltra 22 anni è morto per un grave effetto collaterale dell'iniezione #Pfizer a Saintes Maries de la Mer #Fran… - auropego72 : Giorno triste ??. È morto Joey Jordison, ex batterista degli Slipknot. Aveva 46 anni -