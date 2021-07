Morte Giuseppe De Donno | Aperta un’inchiesta sul suo suicidio

Advertising

MediasetTgcom24 : Morte Giuseppe De Donno, la procura di Mantova apre un'inchiesta #Giuseppe DeDonno - MediasetTgcom24 : Morte di Giuseppe De Donno, sui social le condoglianze e i messaggi complottisti #dedonno - Open_gol : A poche ore dalla sua scomparsa, montano le teorie della cospirazione sulla morte di De Donno - marisavillani : RT @Corriere: De Donno, aperta un’inchiesta sul suicidio dell’ex primario. I colleghi: «Vuoto incolmabile, era disilluso» - GaetanoGanacle : RT @rainiero43: Ultimo post pubblicato da Giuseppe Di Donno, stesso giorno della morte, 27 luglio 2021. Vi pare uno che stia per suicidarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Giuseppe

In casa i carabinieri che stanno indagando sulladiDe Donno non hanno trovato nessuna lettera d'addio, nessun biglietto che possa in qualche modo spiegare cosa ci sia dietro il ...... luogo dell'incidente dove giovedì scorso è precipitato il minibus Atc provocando ladel giovane autista e 14 feriti fra i passeggeri a bordo. Al sopralluogo partecipano il pm...Morte Giuseppe De Donno: Aperta un’inchiesta sulla sua morte. La Procura di Mantova vuole scoprire se vi sono terze parti coinvolte nel suicidio del medico E’ stata aperta formalmente un’inchiesta sul ...Giuseppe De Donno, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, è stato trovato morto ( sembrerebbe impiccato) nella sua abitazione di Curtatone, alle porte ...