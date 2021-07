Meteo: le previsioni in Campania per mercoledì 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSole e caldo. Ecco le previsioni Meteo per la Campania di oggi, mercoledì 28 luglio: Avellino – Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WSW con intensità di 18 km/h. Possibili raffiche fino a 26 km/h. Temperaturaminima di 18 °C e massima di 35 °C. Zero termico a 4400 metri. Benevento – Bel tempo e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 18 km/h. Possibili raffiche fino a 26 km/h. Temperature comprese tra 20°C e 38°C . Zero termico a 4400 metri. Caserta – Ampio soleggiamento e caldo. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSole e caldo. Ecco leper ladi oggi,28: Avellino – Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WSW con intensità di 18 km/h. Possibili raffiche fino a 26 km/h. Temperaturaminima di 18 °C e massima di 35 °C. Zero termico a 4400 metri. Benevento – Bel tempo e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 18 km/h. Possibili raffiche fino a 26 km/h. Temperature comprese tra 20°C e 38°C . Zero termico a 4400 metri. Caserta – Ampio soleggiamento e caldo. ...

