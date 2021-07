Lucy Liu e la lite con Bill Murray sul set di Charlie's Angels: "Mi sono difesa e non me ne pento" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lucy Liu ha recentemente parlato della lite che scoppiò tra lei e Bill Murray sul set di Charlie's Angels, specificando di essersi soltanto difesa e di non pentirsene affatto. Lucy Liu si è recentemente aperta a proposito della lite con Bill Murray che ebbe luogo sul set di Charlie's Angels, film del 2000 prodotto della Sony. L'attrice ha condiviso per la prima volta il suo punto di vista sulla questione in un episodio del podcast del Los Angeles Times Asian Enough, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021)Liu ha recentemente parlato dellache scoppiò tra lei esul set di's, specificando di essersi soltantoe di non pentirsene affatto.Liu si è recentemente aperta a proposito dellaconche ebbe luogo sul set di's, film del 2000 prodotto della Sony. L'attrice ha condiviso per la prima volta il suo punto di vista sulla questione in un episodio del podcast del Los Angeles Times Asian Enough, ...

