LIVE Camila Giorgi-Svitolina 0-3, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: doppio break in apertura per l’ucraina. (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Svitolina con doppio break! Prende tutto la numero 6 al mondo, ribalta l’inerzia del punto con il rovescio incrociato. 40-AD Altro errore vistoso della Giorgi ad inizio dello scambio. 40-40 Lungo il rovescio arretrato della Svitolina che ha provato ad alzare la traiettoria. 30-40 Palla break Svitolina! Regge la ragnatela dell’ucraina da fondocampo: non sbaglia e fa sbagliare. 30-30 doppio fallo Giorgi, con una seconda steccata e larga di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0con! Prende tutto la numero 6 al mondo, ribalta l’inerzia del punto con il rovescio incrociato. 40-AD Altro errore vistoso dellaad inizio dello scambio. 40-40 Lungo il rovescio arretrato dellache ha provato ad alzare la traiettoria. 30-40 Palla! Regge la ragnatela delda fondocampo: non sbaglia e fa sbagliare. 30-30fallo, con una seconda steccata e larga di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Svitolina Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: serve una nuova impresa per continuare a sognare -… - livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Fabio Fognini e Camila Giorgi… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Pliskova 6-4 6-2, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: prestazione mostruosa dell'azzurra che centra i q… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Pliskova, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma - infoitsport : Risultati tennis/ Olimpiadi 2020 Tokyo diretta live: Camila Giorgi per i quarti! -