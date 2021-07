Joey Jordison | morto ex batterista degli Slipknot

(Di mercoledì 28 luglio 2021)la sua morte ha scosso la comunità musicale. Ilfondatoreall’età di 46 anni, ha confermato la sua famiglia in una dichiarazione rilasciata martedì (27 luglio). Chi eraha formato glinel suo nativo Iowa nel 1995 insieme al percussionista Shawn Crahan e al defunto bassista della band Paul Gray, scomparso nel 2010. Diventata famosa tra la fineanni Novanta e i primi anni Duemila per il suo stile aggressivo e per le ...

"Siamo addolorati nel condividere la notizia che Joey Jordison, prolifico batterista, musicista e artista, è morto serenamente nel sonno il 26 luglio 2021". E ancora: "La morte di Joey ci ha lasciato ..." Joey Jordison è morto: il batterista degli Slipknot è scomparso all'età di 46 anni nel sonno. Nel 2016 aveva rivelato la sua malattia.