Il virus limita le libertà, non i vaccini. Il Presidente Mattarella prende di petto i No Vax e fa a pezzi le loro fake news (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo le preoccupazioni e le proteste di piazza dei No Vax, a prendere posizione è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non è la prima volta e non sarà l’ultima in cui il Capo dello Stato ribadisce la necessità di immunizzarsi per lasciarci alle spalle la pandemia. “Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libertà è condizione irrinunciabile, ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo” precisa Mattarella durante la cerimonia per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo le preoccupazioni e le proteste di piazza dei No Vax, are posizione è ildella Repubblica, Sergio. Non è la prima volta e non sarà l’ultima in cui il Capo dello Stato ribadisce la necessità di immunizzarsi per lasciarci alle spalle la pandemia. “Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. Laè condizione irrinunciabile, ma chioggi la nostraè ilnon gli strumenti e le regole per sconfiggerlo” precisadurante la cerimonia per la ...

