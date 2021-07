I magistrati sardi cercano un colpevole per i roghi di Oristano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - La Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo contro ignoti con le ipotesi di reato di incendio colposo e doloso per fare luce sulle responsabilità del grande rogo che ha devastato i territori del Montiferru e della Planargia, causando enormi danni a beni del patrimonio pubblico e di privati. Il procuratore della repubblica, Ezio Domenico Basso, ha disposto immediati accertamenti dopo un vertice tra gli inquirenti per avviare l'inchiesta. Già nella mattinata di martedì erano emersi alcuni significativi elementi di valutazione, accreditati anche da esponenti istituzionali. L'indiziato numero uno è un altro incendio, molto più piccolo del grande rogo ...

AGI - La Procura della Repubblica di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti con le ipotesi di reato di incendio colposo e doloso per fare luce sulle responsabilità del grande rogo che ha ...