Federico Burdisso vince il bronzo nei 200 farfalla (Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Federico Burdisso ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha nuotato in 1’54?45, battuto soltanto dall’ungherese Kristof Milak, medaglia d’oro con il nuovo record olimpico (1’51?25) e dal giapponese Tomoru Honda (1’53?73), medaglia d’argento. “Non è stato uno dei miei migliori tempi, ma in queste finali conta mettere la mano davanti e ce l’ho fatta arrivando terzo. Il secondo posto era nelle mie corde, ma non sono al 100%, sono un pò stanco – ha dichiarato Burdisso – Devo ancora realizzare bene. Questa Olimpiade è un pò strana, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –ha vinto la medaglia dinei 200ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha nuotato in 1’54?45, battuto soltanto dall’ungherese Kristof Milak, medaglia d’oro con il nuovo record olimpico (1’51?25) e dal giapponese Tomoru Honda (1’53?73), medaglia d’argento. “Non è stato uno dei miei migliori tempi, ma in queste finali conta mettere la mano davanti e ce l’ho fatta arrivando terzo. Il secondo posto era nelle mie corde, ma non sono al 100%, sono un pò stanco – ha dichiarato– Devo ancora realizzare bene. Questa Olimpiade è un pò strana, ...

Advertising

Coninews : FEDERICO SEI UNO SPETTACOLO! ?? Nella vasca di #Tokyo2020 Federico #Burdisso è medaglia di BRONZO ?? nei 200 farfall… - ItaliaTeam_it : CHE PROVAAAA! ?????? Federico Burdisso in finale nei 200 farfalla con il crono di 1:55.11! #ItaliaTeam |… - Coninews : Con 1:55.11, quarto tempo complessivo, Federico #Burdisso stacca il pass per la finale olimpica nei 200 farfalla !… - FCaligaris : Il bronzo di Federico Burdisso nei 200 farfalla è la prima medaglia olimpica per l'Italia in questo stile. Dopo st… - BlackMambasDen_ : RT @Eurosport_IT: FARFALLA DA BRONZO! ???? Micidiale la prestazione del diciannovenne Federico Burdisso, un autentico missile in vasca ????????… -