Covid, 162 nuovi casi: aumentano il tasso di positività e i ricoveri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Impennata di ricoveri e contagi nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, non si sono registrate nuove vittime. Il servizio Sanità della Regione comunica che i decessi da inizio emergenza restano 3.039: ... Leggi su anconatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Impennata die contagi nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, non si sono registrate nuove vittime. Il servizio Sanità della Regione comunica che i decessi da inizio emergenza restano 3.039: ...

