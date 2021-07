Bologna, in hotel per partecipare a un talent show picchia la fidanzata incinta (Di mercoledì 28 luglio 2021) . In manette un 21enne. Le violenze sono avvenute nella camera di un albergo nel Bolognese nel quale si svolgevano i provini. Stando alle ricostruzioni del carabinieri, la giovane lo aveva accompagnato all’evento per “stargli vicino e incoraggiarlo a sviluppare il suo talento durante le selezioni”. Un 21enne di Pieve di Cento, Bologna, è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. Secondo le ricostruzioni avrebbe picchiato la fidanzata incinta mentre si trovava nella stanza d’hotel che aveva preso per passare la notte, in attesa di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 28 luglio 2021) . In manette un 21enne. Le violenze sono avvenute nella camera di un albergo nel Bolognese nel quale si svolgevano i provini. Stando alle ricostruzioni del carabinieri, la giovane lo aveva accompagnato all’evento per “stargli vicino e incoraggiarlo a sviluppare il suoo durante le selezioni”. Un 21enne di Pieve di Cento,, è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. Secondo le ricostruzioni avrebbeto lamentre si trovava nella stanza d’che aveva preso per passare la notte, in attesa di ...

