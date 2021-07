Violenta esplosione in una fabbrica in Germania. Colpito uno stabilimento della Bayer a Leverkusen

Advertising

SabinaLeone4 : ACCADDE OGGI, 1992 - STRAGE DI VIA D'AMELIO Pochi minuti alle 17.00...una violenta esplosione scuoteva la città d… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta esplosione

ciociariaoggi.it

... officina che si occupa di produzione, manutenzione e revisione dei motori per l'aviazione generale, è stato investito da unaStando alle prime ricostruzioni della vicenda, una fuga di gas avrebbe provocato un'che ... La fuga sarebbe avvenuta da una bombola gpl della cucina , che ha provocato una...Una violenta esplosione ha coinvolto uno stabilimento della Bayer a Leverkusen in Germania. Si tratta di uno stabilimento chimico; la notizia è stata battuta dalla stampa tedesca ma sui social è ...Una esplosione si è verificata stamattina in un impianto chimico di Leverkusen , in Nordreno Vestfalia, in Germania. Sarebbe interessato un impianto di ...