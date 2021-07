Ultime Notizie Roma del 27-07-2021 ore 15:10 (Di martedì 27 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 27 luglio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono a Giuliana Offer email della Giustizia Marta cartabia si è recata a Palazzo Chigi il guardasigilli si viene punti ufficiali non confermino potrebbe avere incontrato il premier Mario Draghi sulla riforma del processo penale in merito alla quale sarebbe in dirittura di arrivo la proposta di mediazione del governo su alcune richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle e pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno chiaro che una prospettiva di fiducia sa dare alcune modifiche sarebbe per noi difficile ha detto a quanto si apprende il leader in pectore del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)dailynews radiogiornale martedì 27 luglio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono a Giuliana Offer email della Giustizia Marta cartabia si è recata a Palazzo Chigi il guardasigilli si viene punti ufficiali non confermino potrebbe avere incontrato il premier Mario Draghi sulla riforma del processo penale in merito alla quale sarebbe in dirittura di arrivo la proposta di mediazione del governo su alcune richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle e pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno chiaro che una prospettiva di fiducia sa dare alcune modifiche sarebbe per noi difficile ha detto a quanto si apprende il leader in pectore del ...

