Tor Bella Monaca, spacciatore “smart”: nascondeva la cocaina nel brik del the (Di martedì 27 luglio 2021) I controlli a Tor Bella Monaca continuano incessanti da parte dei Carabinieri della Stazione locale e, solo grazie al loro servizio di osservazione, tantissimi pusher vengono fermati e arrestati quotidianamente. Proprio nella giornata di ieri, i militari hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto in via dell’Archeologia, all’interno di una nota piazza di spaccio. Dopo averlo tenuto in osservazione l’uomo – un 40enne – è stato notato mentre spacciava cocaina ad un uomo. Interrotto lo scambio illegale, i Carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher, trovato in possesso di 12 dosi della stessa droga nascoste in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) I controlli a Torcontinuano incessanti da parte dei Carabinieri della Stazione locale e, solo grazie al loro servizio di osservazione, tantissimi pusher vengono fermati e arrestati quotidianamente. Proprio nella giornata di ieri, i militari hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto in via dell’Archeologia, all’interno di una nota piazza di spaccio. Dopo averlo tenuto in osservazione l’uomo – un 40enne – è stato notato mentre spacciavaad un uomo. Interrotto lo scambio illegale, i Carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher, trovato in possesso di 12 dosi della stessa droga nascoste in un ...

- romamobilita : A Tor Bella Monaca, sino a venerdì lavori a via Bitonto altezza incrocio con via Trinitapoli. La linea 053, direzio… - romatoday : Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca 'Pedalando verso il paradiso' - H24Parioli : Periferia: 40 milioni dal Recovery Plan per tre progetti a Tor Bella Monaca, Primavalle e Porto Fluviale -…

