Tokyo 2020, ginnastica artistica. Simone Biles: “Non volevo mettere a rischio la medaglia” (Di martedì 27 luglio 2021) “Ho solo pensato che fosse un po’ meglio fare un passo indietro lavorando sulla mia consapevolezza e sapevo che le ragazze avrebbero fatto un lavoro assolutamente grandioso. Non volevo che la squadra rischiasse la medaglia per una mia cavolata perché loro hanno lavorato davvero troppo duro cosi’ ho deciso che spettasse alle ragazze proseguire il resto della gara“. A parlare è Simone Biles che ha spiegato il forfait nella finale All Around di ginnastica artistica a Tokyo, in conferenza stampa con le altre ginnaste statunitensi che hanno ottenuto l’argento. Stando a quanto ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Ho solo pensato che fosse un po’ meglio fare un passo indietro lavorando sulla mia consapevolezza e sapevo che le ragazze avrebbero fatto un lavoro assolutamente grandioso. Nonche la squadra rischiasse laper una mia cavolata perché loro hanno lavorato davvero troppo duro cosi’ ho deciso che spettasse alle ragazze proseguire il resto della gara“. A parlare èche ha spiegato il forfait nella finale All Around di, in conferenza stampa con le altre ginnaste statunitensi che hanno ottenuto l’argento. Stando a quanto ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - Italia_Notizie : Stanotte Pellegrini in acqua alle 3.40 Per lei la quinta finale: «Sarà l’ultima gara» Il calendario completo | Me… - rick_orso : Prima giornata in archivio a Tokyo 2020 con già diversi temi interessanti. -