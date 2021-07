The Last of Us: il cosplay di Joel di alfakote è elogiato anche da Naughty Dog – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 luglio 2021) Il cosplay di Joel da The Last of Us di alfakote è talmente bello che viene elogiato anche da Naughty Dog.. È passato oramai un anno dall’uscita di The Last of Us Parte 2, ma il mondo del cosplay non ha certo perso la propria passione per i personaggi creati da Naughty Dog. Un esempio è quanto realizzato da alfakote, che ha realizzato un’incredibile versione di Joel nella versione del primo capitolo. La fotografia che mostra alfakote nei panni di Joel è ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 luglio 2021) Ildida Theof Us diè talmente bello che vienedaDog.. È passato oramai un anno dall’uscita di Theof Us Parte 2, ma il mondo delnon ha certo perso la propria passione per i personaggi creati daDog. Un esempio è quanto realizzato da, che ha realizzato un’incredibile versione dinella versione del primo capitolo. La fotografia che mostranei panni diè ...

Advertising

Multiplayerit : The Last of Us: il cosplay di Joel di alfakote è elogiato anche da Naughty Dog - The_Last_Gasp : @EliseiNicole Devi scusarmi ma sono curioso. In che modo li boicottresti? Fammi un esempio. - SilencerSn3aky : @PlayFray999 Aura, Aura, Aura and the last one Aura - vera92 : RT @Bright_Star06: Buongiorno, mi sveglio e scopro di non poter vedere The Last Duel a Venezia ?? - Bright_Star06 : Buongiorno, mi sveglio e scopro di non poter vedere The Last Duel a Venezia ?? -