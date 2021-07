Scherma | Olimpiadi Tokyo | Alberta Santuccio festeggia il bronzo nella spada femminile | “Siamo un gruppo forte e unito”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) La prima medaglia olimpica non si scorda mai, specie se arriva dopo una lunga attesa durata la bellezza di venticinque anni. Non può che esprimere una grande soddisfazione, una delle quattro atlete che insieme a Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola ha conquistato la medaglia diai Giochi di2020a squadre sconfiggendo la Cina per 23 a 21. La catanese classe 1994 è salita in pedana in uno dei momenti più delicati di tutto l’incontro, il penultimo assalto: una grande responsabilità che ha saputo gestire grazie ...