San Donato, ampliamento del Policlinico: partono i lavori per parcheggio e Parco dei Conigli

Un Parco pubblico di 80.000 m2 e un nuovo parcheggio con 800 posti auto: un progetto all'insegna della sostenibilità ambientale e della creazione di nuovi spazi per i cittadini

Ultime Notizie dalla rete : San Donato Donna uccisa a coltellate per strada nel Milanese: il killer confessa Dopo mesi di silenzio e reticenze, ha confessato. Martedì mattina presso il carcere di Pavia si è svolto l'interrogatorio di Kipe Alfred, arrestato lo scorso 7 febbraio dai carabinieri di San Donato Milanese, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi, perché ritenuto responsabile dell'omicidio della sua convinente, uccisa con 5 coltellate alle gambe e alla schiena ...

Imperia, bloccata nel traffico giovane mamma partorisce in auto Gofundme.it per sostenere la raccolta in favore dell'Ospedale Evangelico - San Carlo di Genova allo ... Gaslini di Genova la consegna del Cistoscopio Compatto, donato alla struttura grazie alla ...

