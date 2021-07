Advertising

tweet4852 : RT @MediasetTgcom24: Proteste Hong Kong, primo condannato in base alla legge voluta dalla Cina #hongkong - MediasetTgcom24 : Proteste Hong Kong, primo condannato in base alla legge voluta dalla Cina #hongkong - putino : Tong Ying-kit, 24 anni, che ha colpito un agente di polizia con la sua moto durante le proteste del 2019, è stato c… - GCirinei : @ImmortalFull Sono vissuta in Cina e a Hong Kong( durante le proteste)conosco gente scampata a Tienanmen, ho visita… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Hong

Il Fatto Quotidiano

Un tribunale diKong ha condannato un 24enne per terrorismo e per incitamento alla secessione. Si tratta del primo caso in base alla legge sulla sicurezza nazionale, che era stata imposta da Pechino e promulgata ...La legge riduce l'autonomia diKong e rende più facile punire gli attivisti. Pechino insiste sul fatto che la legge ampiamente criticata, arrivata dopo una serie didi massa pro - ...27 luglio 2021 Un tribunale di Hong Kong ha riconosciuto colpevole un uomo di terrorismo e di incitamento alla secessione, giudicando il primo caso in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta ...Un tribunale di Hong Kong ha condannato un 24enne per terrorismo e per incitamento alla secessione. Si tratta del primo caso in base alla legge sulla sicurezza nazionale, che era stata imposta da Pech ...