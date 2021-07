Pipicelli | «Su Adriatici è pesato il clamore mediatico | ma il diritto non funziona così»

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 luglio 2021) Parla l’avvocato dell’assessore leghista ai domiciliari per aver ucciso un 39enne marocchino a Voghera «Sempre più spesso viene inserita una sorta di lettera D all’articolo 274 del codice di procedura penale: tra le esigenze cautelari viene inserito anche il. È accaduto in questo caso, ma accade troppo spesso anche in altre situazioni». A parlare è Gabriele, presidente della Camera penale di Verbania e difensore di Massimo, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera ai domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa, avendo sparato e ucciso il ...