«Ora che hai perso vuoi sposarmi?»: la proposta di matrimonio a Tokyo dell’allenatore alla schermitrice – Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Le Olimpiadi hanno la loro dose di romanticismo, ma mai quanto oggi, quando il tecnico della selezione argentina di scherma Lucas Guillermo Saucedo ha chiesto la mano alla sua atleta Mari Belen Perez Maurice. La proposta è arrivata a ridosso dell’eliminazione della schermitrice dalla gara del primo turno di spada di Tokyo 2020, arrivata contro l’ungherese Anna Marton. «Ora che hai perso vuoi sposarmi?», ha chiesto l’allenatore alla compagna, che ha accettato suggellando la loro relazione con il passo importante. Quindi l’inginocchiamento ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Le Olimpiadi hanno la loro dose di romanticismo, ma mai quanto oggi, quando il tecnico della selezione argentina di scherma Lucas Guillermo Saucedo ha chiesto la manosua atleta Mari Belen Perez Maurice. Laè arrivata a ridosso dell’eliminazione dellagara del primo turno di spada di2020, arrivata contro l’ungherese Anna Marton. «Ora che hai?», ha chiesto l’allenatorecompagna, che ha accettato suggellando la loro relazione con il passo importante. Quindi l’inginocchiamento ...

