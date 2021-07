Olimpiadi, altro argento per l’Italia! (Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurra Giorgia Bordignon centra una storica medaglia d’argento nel sollevamento pesi nella categoria 64kg. L’atleta conquista dunque il secondo posto conquistando ben due record italiani: 104 kg nello strappo e 128 kg nel lancio per un totale di 232 kg. Nel 2019, la stessa Bordignon aveva già siglato il primato nazionale fermandosi però a 226 kg Davanti a lei solo la canadese Maude Charron, che chiude con un totale di 236 kg, mentre dietro l’azzurra c’è la Wen-Huei Chen di Taiwan con 230 kg. Il totale delle medaglie italiane a Tokyo sale così a 12, con una d’oro, cinque d’argento e sei di bronzo. LEGGI ANCHE: Haaland offerta shock del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurra Giorgia Bordignon centra una storica medaglia d’nel sollevamento pesi nella categoria 64kg. L’atleta conquista dunque il secondo posto conquistando ben due record italiani: 104 kg nello strappo e 128 kg nel lancio per un totale di 232 kg. Nel 2019, la stessa Bordignon aveva già siglato il primato nazionale fermandosi però a 226 kg Davanti a lei solo la canadese Maude Charron, che chiude con un totale di 236 kg, mentre dietro l’azzurra c’è la Wen-Huei Chen di Taiwan con 230 kg. Il totale delle medaglie italiane a Tokyo sale così a 12, con una d’oro, cinque d’e sei di bronzo. LEGGI ANCHE: Haaland offerta shock del ...

