Novara Calcio fuori dalla C | la società fa ricorso al Tar del Lazio

LALAZIOMIA : Il Novara calcio non si arrende: farà ricorso al Tar del Lazio - sportface2016 : #Novara, la società farà ricorso al #Tar del #Lazio per ottenere la riammissione in #SerieC - giulio_galli : RT @GiornoNovara: Il Consiglio FIGC congela le esclusioni e butta palla a Gravina, partita riaperta? Il Novara calcio intanto ricorre al Ta… - GiornoNovara : Il Consiglio FIGC congela le esclusioni e butta palla a Gravina, partita riaperta? Il Novara calcio intanto ricorre… - CinqueNews : Il Novara annuncia ricorso al TAR contro esclusione da Lega Pro -

Si ricorre al Tar del Lazio. E' questa la decisione che è stata presa dale annunciata in un comunicato ufficiale: 'La società comunica di voler proseguire l'iter giudiziario presso il Tar del Lazio dopo aver appreso il responso del ricorso al Collegio di ...Per non far morire ilal quartiere Chievo di Verona, a Carpi, a San Benedetto del Tronto, ae a Caserta, però, servirà una decisione coraggiosa del Tar del Lazio, che - quel punto - ...27.07.2021 19:01 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC vedi letture Un dietrofront che nessuno di aspettava quello di oggi della FIGC: la federazione, come ormai noto, ha deciso di ..."Deve considerare tutti: non solo i tifosi anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con quanto prevede il Governo italiano. Il nostro protocollo ...