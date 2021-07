I disperati del Tigray. Una tragedia dimenticata (Di martedì 27 luglio 2021) Tigray, quei disperati dimenticati dal mondo. A dare conto di una tragedia umanitaria in atto è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). L'Unhcr, recita una nota ufficiale, è ... Leggi su globalist (Di martedì 27 luglio 2021), queidimenticati dal mondo. A dare conto di unaumanitaria in atto è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). L'Unhcr, recita una nota ufficiale, è ...

Mediterraneo, le stragi continue e le coscienze 'narcotizzate' Non fanno più notizia. In un Paese in cui le piazze sono occupate dai dai fasci no - vax e il segretario del Pd non trova di meglio che proporre a Salvini un 'patto sui vaccini', i disperati che affogano nel 'mare mostrum' si perdono nel vuoto mediatico. E così si aggiornano i morti. E si racconta, tanto ...

Pescara: in condizioni disperate la donna rimasta coinvolta nell'incendio, trasferita dall'Aeronautica Militare a Pisa E' stata trasportata d'urgenza a Pisa, a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, la donna rimasta coinvolta nell'incendio della sua abitazione lungo la Nazionale a Francavilla.

