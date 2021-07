Green Pass | la Lega si divide in tre Giorgetti con Draghi E Salvini Inside

(Di martedì 27 luglio 2021) A un osservatore esterno la posizione dellasulsembra confusa ed eterogenea, almeno così sottolineano tanto da Forza Italia e Fratelli d'Italia quanto da Pd e Movimento 5 Stelle. In realtà, la lettura che danno in Via Bellerio è quella di una strategia politica precisa che punta a coprire un po' tutte le posizioni. Una sorta di 'marciare divisi per colpire uniti'. Mercoledì... Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - NicolaPorro : Anche #Cacciari e #Agamben sono due fascisti no vax? Leggete le dure parole dei due filosofi sul green pass.... ?? - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Giustizia, green pass e scuola: estate ad alta tensione per il governo Draghi - b_1n0 : RT @SaracomemeSara: IL DL 105/2021:UN MORTO CHE CAMMINA L’ isterismo vaccinatore di questo governo perviene fino al punto di farlo intrap… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Ma il, necessario per ristoranti al chiuso e palestre, potrebbe essere esteso anche alle scuole. È questa infatti la posizione dei presidi, per scongiurare la didattica a distanza: "Oltre ...'Ma vaccini e', insiste Sangalli, 'sono la chiave per uscire dall'emergenza'. Secondo l'Ufficio studi di Confcommercio solo tra la fine del 2022 e il primo quarto del 2023 verranno ...(RomaToday) Il piano del governo per fermare le manifestazioni dei no vax e no green pass Nei prossimi giorni continueranno le manifestazioni dei no vax e no green pass. A cura di Tommaso Coluzzi. I ...Anche perché, è il non detto, sul Green Pass il governo non ha concesso nulla alla Lega. Analoga musica si coglie in Forza Italia che, dopo la sconfitta di ieri mattina, fa muro. Il rischio, per ...