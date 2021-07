Cocaina nel brik del te. Sequestrate 270 dosi (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri sera, nel corso dei quotidiani controlli antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 40enne romano, con precedenti, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno di una nota “piazza di spaccio” in via dell’Archeologia e hanno deciso di tenerlo sotto controllo. Poco dopo, infatti, il 40enne è stato avvicinato da un uomo a cui ha ceduto alcune dosi di Cocaina. Interrotto lo scambio illegale, i Carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher, trovato in possesso di 12 dosi della stessa droga nascoste ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri sera, nel corso dei quotidiani controlli antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 40enne romano, con precedenti, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno di una nota “piazza di spaccio” in via dell’Archeologia e hanno deciso di tenerlo sotto controllo. Poco dopo, infatti, il 40enne è stato avvicinato da un uomo a cui ha ceduto alcunedi. Interrotto lo scambio illegale, i Carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher, trovato in possesso di 12della stessa droga nascoste ...

