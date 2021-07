Cechov rock secondo Tiago Rodrigues

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è conclusa in grande stile Pompeii Theatrum Mundi che Roberto Andò ha curato per il Mercadante Teatro nazionale di Napoli e per il Campania Teatro Festival: un testo famoso e importante di Anton, con protagonista una signora della scena internazionale come Isabelle Huppert, con la regia del portoghese. Lo spettacolo è arrivato qui dopo aver inaugurato il festival di Avignone, e proprio di questo festival, una delle più importanti manifestazioni teatrali estive internazionali, il regista… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cechov rock

Il Manifesto

Ma al tempo stesso è anche musicista, cantante (con una preferenza per ile i Nomadi), ... "Molti medici sono anche scrittori, daa Levi, da Tobino a Jannacci " ha ricordato il presidente ...Come sosteneva il grande drammaturgo russo Anton, 'se nel primo capitolo inserisci un fucile,... Amore, Ritorna!/ Su Rete 4 il film con Doris Day eHudson (oggi, 19 maggio) Man mano che la ...Si è conclusa in grande stile Pompeii Theatrum Mundi che Roberto Andò ha curato per il Mercadante Teatro nazionale di Napoli e per il Campania Teatro Festival: un testo famoso e importante di Anton Ce ...