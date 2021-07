Canone Rai vero l'uscita dalla bolletta (Di martedì 27 luglio 2021) Nell’agenda del Governo c’è la possibilità di togliere dalla bolletta dell’elettricità il Canone Rai. Un impegno preso nel Pnrr con Bruxelles che prevede di tagliare dai conti dell’energia gli oneri impropri. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Messaggero”. Nel contratto inviato a Bruxelles e che costituisce il pilastro su cui si reggono i 200 e passa miliardi di prestiti e sovvenzioni che l’Italia riceverà nei prossimi anni, è stato messo nero su bianco la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia”. Il Canone ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Nell’agenda del Governo c’è la possibilità di toglieredell’elettricità ilRai. Un impegno preso nel Pnrr con Bruxelles che prevede di tagliare dai conti dell’energia gli oneri impropri. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Messaggero”. Nel contratto inviato a Bruxelles e che costituisce il pilastro su cui si reggono i 200 e passa miliardi di prestiti e sovvenzioni che l’Italia riceverà nei prossimi anni, è stato messo nero su bianco la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia”. Il...

