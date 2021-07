Calciomercato Cagliari, Luvumbo al Como in prestito (Di martedì 27 luglio 2021) Cagliari - Il Cagliari , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione, in prestito, del centravanti della Primavera Luvumbo , il quale andrà al Como fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: "... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione, in, del centravanti della Primavera, il quale andrà alfino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: "...

Advertising

DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Cagliari, sondaggi per l’attaccante Mbaye #Diagne ???? del #Galatasaray. Ovviamente prima del suo eventuale arrivo è nec… - CentotrentunoC : #Calciomercato #Cagliari ?? Si sta dimostrando una sessione in cui è difficile cedere gli esuberi, ma da qui passe… -