“Bennifer” e l’amore che deve fare il giro immenso e poi tornare

(Di martedì 27 luglio 2021) Rieccoli. Prima impazzavano solo nei pettegolezzi, adesso sono ufficiali su Instagram: Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme. Viva gli sposi. Innamorati nel 2002 sul set di un film evitabile, “Gigli”, si lasciarono per eccesso di copertura stampa nel 2004. Ci fu un tempo in cui erano i giornali, quelli bravi a perseguitarti di foto, adesso ci si perseguita in autonomia sui propri canali online. In ogni caso: il pubblico li fa e il pubblico li accoppa. La storia prosegue come proseguono tutte le storie di grandi amori, Ben e Jen sposarono altra gente e fecero famiglia. Poi, siccome la celebrità – in tono maggiore e in tono minore – non ha mai aiutato nessuna relazione a durare, ...