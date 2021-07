Basket 3×3, Gianni Petrucci: “L’Italia ce l’ha messa tutta, ma in queste Olimpiadi c’erano nazionali più forti” (Di martedì 27 luglio 2021) L’Italia del Basket femminile 3×3 ha dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2021 contro la Cina. Rae Lin D’Alie e compagne hanno dato il massimo, ma, come si era già visto nel girone, la selezione asiatica, in questo momento, ha qualcosa in più rispetto alle azzurre. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a fine partita da Gianni Petrucci, Andrea Capobianco e dalla stessa d’Alie. queste le dichiarazioni del presidente della FIP Gianni Petrucci: “Ringrazio la Nazionale 3×3 e Andrea Capobianco. Ce l’hanno ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)delfemminile 3×3 ha dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2021 contro la Cina. Rae Lin D’Alie e compagne hanno dato il massimo, ma, come si era già visto nel girone, la selezione asiatica, in questo momento, ha qualcosa in più rispetto alle azzurre. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a fine partita da, Andrea Capobianco e dalla stessa d’Alie.le dichiarazioni del presidente della FIP: “Ringrazio la Nazionale 3×3 e Andrea Capobianco. Cenno ...

