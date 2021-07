Barcellona | insulti razzisti per un calciatore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilaix Moriba,del, è stato vittima di alcunisui social. L’accordo per il rinnovo con i blaugrana non è stato ancora trovato. I tifosi lo hanno pesantemente insultato sui social con i soliti orribili commenti sul colore della pelle, chiedendogli di andar via dalla squadra. Il centrocampista ha dencunciato il tutto con un video su TikTok, riportato poi nell’account ufficiale del. Amamos el fútbol.Luchamos contra el racismo.@IlaixMK pic.twitter.com/vH8UHxjOyW— FC Barcelona (@FCBarcelona es) July 27, 2021 LEGGI ANCHE: Mourinho coccola Florenzi, ma ...