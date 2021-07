Agnelli su Chiellini: “Non è un problema, informatevi” (Di martedì 27 luglio 2021) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, durante la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, ha approfittato per rispondere ad alcune domande dei giornalisti sul rinnovo di Giorgio Chiellini. Ecco la precisazione del numero uno bianconero riguardo il futuro del difensore: “L’ho sentito lunedì scorso. E’ alla Juve da 20 anni, mi sembrava ridicolo interrompere le vacanze del capitano per firmare un contratto: Giorgio non è un problema”. Foto: Twitter Chiellini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Andrea, presidente della Juventus, durante la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, ha approfittato per rispondere ad alcune domande dei giornalisti sul rinnovo di Giorgio. Ecco la precisazione del numero uno bianconero riguardo il futuro del difensore: “L’ho sentito lunedì scorso. E’ alla Juve da 20 anni, mi sembrava ridicolo interrompere le vacanze del capitano per firmare un contratto: Giorgio non è un”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : Agnelli su Chiellini: 'Mi sembrava ridicolo interrompere le sue vacanze per fargli firmare un contratto: Giorgio non è un problema' ?????? - SkySport : Chiellini, Agnelli sul rinnovo con la Juve: 'Non è un problema, firmerà dopo le vacanze' #SkySport #Juventus… - cosimosimone2 : RT @Baldo14603459: Prima di scrivere informatevi. #Agnelli #Chiellini. Ndo cul. - bornjuventino : RT @PeppeMur84: Allegri e Agnelli, lezioni di calcio, stile e giornalismo a Torino. Prendete appunti, grazie. La stilettata su Chiellini d… - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Juve, #Agnelli: '#Allegri non torna per amicizia. Aumento di capitale? Ci siamo. #Chiellini non è un problema'. Stoccata a #… -