A Tokyo 2020 ognuno avrà il suo quarto d' ora di celebrità

(Di martedì 27 luglio 2021) Sarà la natura onirica di queste Olimpiadi, con gli eventi tutti concentrati mentre dormiamo o ci stiamo rassegnando a svegliarci, ma ho l’impressione che stia venendo dato più spazio del solito a familiari e amici degli atleti. Del resto, coi pomeriggi e le serate liberi dalle dirette, una volta piazzata qualche replica ed esposto qualche commento di circostanza mentre aè notte fonda, cosa vuoi fare per riempire le ore di trasmissione? Andare a intervistare la mamma, il papà, i fratelli, gli zii, i cugini, i congiunti, gli affini, i vicini di casa che magari in ascensore manco salutavano. Togli l’atletismo, ed ecco il familismo. Se non che l’entourage fiorito ...

APPROFONDIMENTI SPORT, Federica Pellegrini nella storia OLIMPIADI Centracchio, la judoka che ha sorpreso aOLIMPIADI Benedetta Pilato dopo la delusione Questa, per l'...Interviste alla mamma, al papà, ai fratelli, agli zii, ai cugini, ai congiunti degli sportivi in gara. Togli l'atletismo, ed ecco il familismoolimpiadi Sarà la natura onirica di queste Olimpiadi, con gli eventi tutti concentrati mentre dormiamo o ci stiamo rassegnando a svegliarci, ma ho l'impressione che stia venendo dato più ...Questa trentaduesima edizione delle Olimpiadi sta sovvertendo le regole scritte, almeno per l'Italia. Dopo il mezzo flop della scherma, da sempre capace di contribuire in maniera netta ...Interviste alla mamma, al papà, ai fratelli, agli zii, ai cugini, ai congiunti degli sportivi in gara. Togli l’atletismo, ed ecco il familismo ...