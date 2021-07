Viviana Parisi e Gioele Mondello | a quasi un anno dalla morte si parla di una possibile messinscena

(Di lunedì 26 luglio 2021) È passatounda quel 3 agosto, quandosono spariti nel nulla, dopo un incidente in una galleria dell’autostrada Messina-Palermo. I corpi di madre e figlio sono stati ritrovati giorni dopo: il corpo diè stata ritrovato l’8 agosto, mentre, appena 4 anni, è stato ritrovato il 19 agosto, in un boschetto, distantemadre. Ora torna are il criminologo Carmelo Lavorino, consulente della famiglia. Cosa è successo a ...

Advertising

infoitinterno : Viviana Parisi e Gioele/ Daniele Mondello 'Suicidio? Qualcuno depistò le indagini' - infoitinterno : Viviana Parisi e Gioele, il criminologo Lavorino: 'Morti per asfissia in un pozzo, vi fu depistaggio&quo - NewSicilia : Il marito di #VivianaParisi torna a parlare della tragedia che ha portato la moglie e il figlio Gioele alla morte… - max_ronchi : CASO VIVIANA PARISI, IL MARITO, DANIELE MONDELLO: E' STATA UNA MESSINSCENA CRIMINALE - _DAGOSPIA_ : CASO VIVIANA PARISI, IL MARITO, DANIELE MONDELLO: E' STATA UNA MESSINSCENA CRIMINALE -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

A parlare sulle pagine del quotidiano La Stampa è Daniele Mondello, marito die padre del piccolo Gioele, mamma e figlio scomparsi tra i boschi di Caronia (Messina) il 3 agosto 2020. ...Il 3 agosto sarà passato precisamente un anno da quando, 40 anni, è scomparsa insieme a Gioele, il figlioletto di appena 3 anni. Furono giorni terribili: prima l' incidente sulla Messina - Palermo , poi il ritrovamento dei loro corpi ...È passato quasi un anno da quel 3 agosto, quando Viviana Parisi e Gioele Mondello sono spariti nel nulla, dopo un incidente in una galleria dell’autostrada Messina-Palermo. I corpi di madre e figlio ...Già nei mesi scorsi il pm Cavallo per il piccolo Gioele aveva affermato: “Dal punto di vista medico-legale è difficile accertare come sia morto, dall’esito e dalle risultanze di tutte le consulenze, c ...