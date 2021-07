Vasco Rossi, annuncio a sorpresa: “Dopo 40 anni, ci torno…” (Di lunedì 26 luglio 2021) Il rocker di Zocca Vasco Rossi inserisce un nuovo live che si terrà a Trento, annuncio a sorpresa: “Dopo 40 anni, ci torno…”. Vasco Rossi in concerto (screenshot video)Sono passati diversi mesi da quando, nel settembre 2020, Maurizio Fugatti – presidente della provincia autonoma di Trento ed esponente della Lega – ha annunciato che si stava mettendo a punto l’organizzazione di un concerto di Vasco Rossi a Trento. Una data unica, che peraltro, a quanto pare aprirà il tour del rocker del 2022, sempre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021) Il rocker di Zoccainserisce un nuovo live che si terrà a Trento,: “40, ci”.in concerto (screenshot video)Sono passati diversi mesi da quando, nel settembre 2020, Maurizio Fugatti – presidente della provincia autonoma di Trento ed esponente della Lega – ha annunciato che si stava mettendo a punto l’organizzazione di un concerto dia Trento. Una data unica, che peraltro, a quanto pare aprirà il tour del rocker del 2022, sempre ...

