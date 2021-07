Tutti i prof vaccinati entro settembre (Di lunedì 26 luglio 2021) Verso l’obbligo di vaccino per docenti e personale della scuola con sanzioni che potrebbero arrivare alla sospensione senza stipendio, e un meccanismo dei controlli e delle responsabilità. Il governo accelera sulla scuola e si prepara ad affrontare il tema già nella cabina di regia di questa settimana, con l’obiettivo di chiudere in consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Draghi vuole tornare a scuola a settembre in presenza, senza se e senza ma. E’ la priorità più urgente: di trasporti e lavoro si parlerà nelle prossime settimane. Il ministro dell’Istruzione Bianchi, a Palazzo Chigi, ha esaminato con il premier lo stato dell’arte in vista degli incontri di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Verso l’obbligo di vaccino per docenti e personale della scuola con sanzioni che potrebbero arrivare alla sospensione senza stipendio, e un meccanismo dei controlli e delle responsabilità. Il governo accelera sulla scuola e si prepara ad affrontare il tema già nella cabina di regia di questa settimana, con l’obiettivo di chiudere in consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Draghi vuole tornare a scuola ain presenza, senza se e senza ma. E’ la priorità più urgente: di trasporti e lavoro si parlerà nelle prossime settimane. Il ministro dell’Istruzione Bianchi, a Palazzo Chigi, ha esaminato con il premier lo stato dell’arte in vista degli incontri di ...

